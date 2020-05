Corsica Sardinia Ferries: ecco il protocollo per la salute dei viaggiatori

Con l’obiettivo di garantire la sicurezza e il benessere dei passeggeri Corsica Sardinia Ferries ha già attuato tutte le misure igienico-sanitarie impartite dalle autorità governative, sanitarie e marittime.

Il protocollo inizia già prima della partenza, poiché la compagnia informa da subito i passeggeri su tutte le misure adottate a bordo delle navi.

Il check-in, poi, si effettua senza contatto, così come la consegna delle chiavi della cabina; l’imbarco è regolamentato e distanziato e, così come lo sbarco, avviene in modo ordinato e scaglionato, per evitare gli assembramenti. Dall’imbarco e per tutta la permanenza a bordo i passeggeri hanno l’obbligo di indossare la mascherina nei locali pubblici. Ogni passeggero dovrà, quindi, esserne provvisto.



Distanziamento assicurato

Durante la traversata il mantenimento delle distanze interpersonali tra i passeggeri è garantito dal personale, che indossa tutti i dispositivi di protezione e vigila sul comportamento delle persone, controllando che siano rispettati gli standard di sicurezza sanitaria. Su tutte le unità è esposto il Decalogo Comportamentale Ministeriale in italiano, inglese e francese e le buone norme di comportamento sono rammentate anche grazie alla diffusione di annunci e alla presenza di flyer informativi.



Sanificazione a ogni scalo

Il servizio di ristorazione è attivo con le modalità ‘delivery in cabina’ o ‘take away’ e la pulizia e sanificazione delle camere e degli spazi comuni è garantita a ogni scalo. Per quanto riguarda, poi, gli impanti di condizionamento, in tutti gli ambienti viene utilizzata solo aria esterna, non ricircolata. Infine su tutte le navi della flotta è presente il medico di bordo e un team sanitario a terra è in contatto costante con tutte le unità.