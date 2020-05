Air Canada torna a volare su Roma

Un altro ritorno nei cieli italiani. Air Canada annuncia il ripristino di alcune rotte che condolgono anche l’Italia. In seguito alla riapertura delle frontiere canadesi, prevista per il 30 giugno, riprenderanno infatti i collegamenti della compagnia aerea. Dal 3 luglio prossimo gli aerei con la livrea del vettore torneranno a decollare da Roma alla volta di Toronto e Montreal, con un totale di 4 frequenze settimanali, 2 per ciascuna delle città canadesi.

I decolli sono previsti sempre alle 11:35, il lunedì e il venerdì per Toronto e il sabato e la domenica per Montreal.