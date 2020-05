Air Italy: nel dl Rilancio uno spiraglio per il futuro dentro Alitalia

Se il decreto Rilancio sembra avere scontentato gran parte del mondo del turismo, il testo integrale pubblicato in Gazzetta Ufficiale apre invece uno spiraglio per i dipendenti di Air Italy. Anche se, va specificato, il nome della compagnia non viene mai espressamente citato.

Secondo quanto riportato da La Nuova Sardegna, infatti, nell’articolo relativo ad Alitalia, un passaggio potrebbe aprire le porte a una forma di integrazione nella compagnia. Il nuovo vettore è infatti autorizzato a “acquistare e prendere in affitto, anche a trattativa diretta, rami di azienda di imprese titolari di licenza di trasporto aereo rilasciata dall’Ente nazionale per l’Aviazione civile, anche in amministrazione straordinaria”.



Inoltre “la società può costituire una o più società controllate o partecipate per la gestione dei singoli rami di attività e per lo sviluppo di sinergie e alleanze con altri soggetti pubblici e privati, nazionali ed esteri”.



Una porta aperta, quindi, che tra l’altro giustificherebbe la mossa dei commissari che, nei giorni scorsi, avevano chiesto il rinnovo dei permessi per i voli sugli Stati Uniti. Permessi importanti in vista di una futura ripartenza anche dei voli transoceanici.