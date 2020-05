Qantas controcorrente, no ai posti vuoti e all’obbligo di mascherina a bordo

di Gaia Guarino

Qantas volerà senza tenere il posto centrale vuoto e senza obbligo di mascherina a bordo. Per Alan Joyce, ceo del vettore, volare praticando il distanziamento sociale è impossibile.

Per l'imbarco e lo sbarco dei passeggeri il vettore ha disposto nuove norme, includendo la distribuzione di mascherine a ciascun passeggero, senza alcun obbligo di indossarle, fornendo salviette disinfettanti e riducendo il servizio di bordo al minimo per limitare i contatti.



Ciò che invece non ci sarà è il posto a sedere centrale vuoto. Secondo il vettore non è necessario e comporterebbe soltanto un incremento delle tariffe, a causa della riduzione della capienza dei velivoli. Secondo Joyche, riporta travelmole.com, "farebbe lievitare le tariffe di 8 o addirittura 9 volte rispetto a quelle attuali. Dunque, non essendo indispensabile secondo le prescrizioni mediche, non sarebbe nemmeno economicamente giustificato".