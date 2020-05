Emirates sospende il test sierologico per i passeggeri

Prima al mondo a introdurre il test sierologico per i passeggeri in partenza da Dubai, Emirates ha deciso di sospendere l’esperimento. Secondo Il Sole 24Ore, il provvedimento segue alla valutazione della Dubai Health Authority, che ha ritenuto il test rapido del sangue poco attendibile.

Come riportato da questa agenzia di stampa, Emirates aveva utilizzato il test sierologico per individuare i casi di passeggeri asintomaci lo scorso 15 aprile sul volo da Dubai per Tunisi e un secondo test era stato fatto in maggio sui voli di rimpatrio dall’India. In tutti questi casi i passeggeri erano risultati negativi.

Il test potrebbe comunque essere reintrodotto quando saranno adottati protocolli riconosciuti a livello mondiale, come evidenziato dalla Dha.



Intanto, la compagnia ha annunciato la ripresa dei voli di linea dal 21 maggio verso Milano e altre 8 destinazioni e ha confermato le misure in essere. Passeggeri ed equipaggio continueranno a essere sottoposti a screening della temperatura prima dell’imbarco. E mascherine e guanti rimangono obbligatori in aeroporto sia per i passeggeri sia per i dipendenti.