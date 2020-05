Continuano i rimpatri. Air Namibia ha organizzato un volo speciale per riportare a casa i cittadini namibiani attualmente in Europa e i viaggiatori europei bloccati in Namibia.

La partenza è programmata per mercoledì 27 maggio.



Per le prenotazioni e le informazioni sugli orari, fa sapere la compagnia aerea attraverso una nota, è possibile contattare il Gsa Airconsult.