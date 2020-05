Jet Privati, sicurezza e salute al centro dell’offerta

Vola su Milano Jet Privati, l’azienda che propone trasferimenti in aereo privato per ridurre il rischio di esposizione al coronavirus. Fra i plus del servizio offerto da Jet Privati, un terminal dedicato e l’imbarco in soli 10 minuti su jet di ultima generazione.

La compagnia propone quindi viaggi su voli privati come soluzione per ridurre l’interazione con altri viaggiatori su voli commerciali, ed evitando aeroporti affollati.



Tutti i jet sono sottoposti a un processo di sanificazione e gli equipaggi sono testati e viene garantito il loro stato di salute.

Accanto a questo, tutti i vantaggi di un volo a richiesta: decidere l’orario di partenza, evitare le code al check-in e effettuare tutte le procedure di controllo sicurezza in un ambiente riservato.