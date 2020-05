Air Italy chiede agli Usa il rinnovo delle licenze di esercizio

Air Italy, nei giorni scorsi, ha presentato al Dipartimento dei trasporti degli Stati Uniti una richiesta di rinnovo delle licenze di esercizio ed è in attesa di una risposta. Secondo quanto appreso da TTG Italia, la domanda presentata dal vettore non è legata all'intenzione di riprendere l'operatività, ma il rinnovo servirebbe per conservare inalterato il valore degli asset durante la procedura di liquidazione in corso e dunque mantenere la compagnia potenzialmente interessante.

Il bando per la presentazione di manifestazioni di interesse, pubblicato a fine marzo, non è servito a risolvere la crisi della compagnia. Ma i liquidatori starebbero ancora lavorando ad alcune ipotesi rimaste sul tavolo, che non riguardano la totalità dell'azienda, ma solo l'acquisto di alcuni rami. A. L.