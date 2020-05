Enac con il Politecnico di Torino per la sicurezza in volo

L’Enac sceglie il Politecnico di Torino per la sicurezza in volo. L’Ente finanzierà due assegni di ricerca biennali indirizzati a giovani neo laureati magistrali in Ingegneria.

L’attività, coordinata da Giorgio Guglieri, docente del Dipartimento di Ingegneria Meccanica e Aerospaziale, prevede la predisposizione di strumenti per la gestione dei dati raccolti con le segnalazioni degli eventi aeronautici finalizzata all’emissione del “Safety report” dell’ENAC.



L’oggetto dell’assegno di ricerca è l’elaborazione di un sistema per l’analisi delle segnalazioni relative alle operazioni di aviazione civile, inclusi i droni.



I candidati, selezionati secondo i criteri contenuti nel bando che è stato pubblicato oggi ad opera del Politecnico di Torino, saranno esaminati da una Commissione di cui farà parte anche un professionista esperto dell’Enac.



“È nella mission dell’Enac – spiega in una nota il vice direttore generale dell’Enac, Alessandro Cardi - offrire l’opportunità a giovani laureati di integrare il proprio curriculum, attraverso un percorso formativo-lavorativo riguardante tematiche aeronautiche ad alto valore aggiunto. Ciò nella speranza che l’esperienza con l’Enac possa essere un elemento qualificante per una maggiore integrazione con il mondo del lavoro, la cui offerta tende sempre più alla specializzazione”.