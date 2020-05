Riapertura: le novità Trenitalia per gestire i flussi

Lanciate già dal 4 maggio scorso, vengono potenziate le novità di Trenitalia per viaggiare in sicurezza da oggi, con la riapertura di molte attività produttive e il conseguente incremento di convogli sulla rete.

Per questa fase verranno potenziate le corse regionali che passeranno a una media del 62%.



Continua ad essere richiesta la prenotazione nominativa del posto in treno per le Frecce, sia Frecciarossa che Frecciabianca, nonché per Intercity ed Eurocity Italia Svizzera. Per quanto riguarda il treno regionali, invece, si continuerà a viaggiare come sempre, con le cautele di distanziamento e protezione individuale attivate finora.



Si stanno perfezionando inoltre due soluzioni digitali legate alla app di Trenitalia per i prossimi mesi. Sui treni a lunga percorrenza da giugno-luglio i viaggiatori potranno registrare autonomamente la propria presenza a bordo del treno (in una prima fase l’attivazione del self check-in sarà possibile solo per acquisti effettuati attraverso canali digitali).



Mentre i viaggiatori dei regionali, sempre consultando la app, potranno verificare l'affollamento delle carrozze.