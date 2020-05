Spagna pronta a riaprire i collegamenti dall’Italia

La Spagna si appresta a riaprire i voli dall’Italia, come confermato dal ministro della Sanità Salvador Illa.

Secondo quanto riportato da La Stampa, il divieto ai collegamenti aerei e marittimi dall’Italia (ma non verso l’Italia) era stata fra le prime misure assunte dal governo di Pedro Sanchez. Oggi la situazione è cambiata e la misura “ verrà rivista presto”, ha detto Illa.



Inoltre, a partire dal 15 maggio è in vigore in Spagna l’obbligo di quarantena di 14 giorni per tutti coloro che arrivano dall’estero, limitando le uscite solo per l’acquisto di generi alimentari di prima necessità, farmaci o motivi di salute e con l’obbligo di mascherine. Da ricordare infine che l'Italia, prima della pandemia, rappresentava il terzo mercato aereo internazionale per importanza per il Paese.