Ryanair chiude l’anno anno fiscale al 31 marzo 2020 con un utile annuale al netto di voci straordinarie di oltre un miliardo di euro, in aumento del 13,2%. Il traffico è cresciuto del 4% nell'insieme dell'anno, raggiungendo i 149 milioni di passeggeri trasportati, mentre le entrate per viaggiatore sono cresciute del 6%, pari a 57 euro. Anche i ricavi aumentano del 10%, da 7 miliardi 690 milioni a 8 miliardi 490 milioni.

Il risultato è tanto più soddisfacente se inserito in un contesto messo a dura prova dall’impatto del coronavirus. I divieti e le restrizioni adottati dai governi lo scorso marzo hanno infatti causato la perdita di oltre cinque milioni di passeggeri, nonché un impatto sul vantaggio di oltre 40 milioni di euro. Come riportato da Preferente, la dirigenza del gruppo ha comunque sottolineato che “il saldo del gruppo è uno dei più forti". Da metà marzo la compagnia ha implementato una serie di misure per preservare la liquidità, ridurre i costi, annullare il riacquisto di azioni e differire le spese di capitale e operative non essenziali. L’onere di cassa settimanale è passato da 200 milioni a marzo a poco più di 60 milioni a maggio.



Per il futuro, come riportato dal Sole 24Ore, per l’anno in corso il chairman Michael O’Leary ha detto di non essere in grado di fare previsioni e di avere ridotto le stime di traffico per l’anno in corso di un ulteriore 20 per cento. Per il 2021 Ryanar ora stima 80 milioni di passeggeri dopo avere abbassato il target a 100 milioni rispetto ai 149 milioni trasportati nel 2019.