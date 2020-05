Spagna: turisti internazionali accolti solo in cinque aeroporti

Un ordine del Ministero dei trasporti spagnolo stabilisce che solo cinque aeroporti spagnoli saranno in grado di ricevere voli internazionali nelle prossime settimane. Come evidenziato da Preferente, l'ordine avrà effetto questo sabato e resterà in vigore fino al 24 maggio. I

In particolare, gli aeroporti che possono programmare voli internazionali sono il Josep Tarradellas di Barcellona-El Prat, Gran Canaria, Adolfo Suárez-Madrid Barajas, Malaga-Costa del Sol e Palma di Maiorca.



L'ordine ministeriale ha lo scopo di designare gli aeroporti e anche i porti in cui deve essere stabilita la quarantena dei passeggeri dall'estero, che dovranno rimanere nelle loro case o hotel per due settimane. I porti che consentono anche il transito di passeggeri internazionali sono quelli di Barcellona, Bilbao, Las Palmas de Gran Canaria, Malaga, Palma, Tenerife, Valencia e Vigo.