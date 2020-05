Sncf: torna il Tgv tra Parigi e Milano

Ricominciano a circolare i Tgv tra l’Italia e la Francia. Ad annunciarlo Sncf Voyages Italia, che precisa come sia disponibile, per ora, una corsa giornaliera andata/ritorno tra Milano e Parigi.

Le misure di sicurezza

A bordo una serie di misure di sicurezza, tra cui l’obbligo di indossare la mascherina e, nel tratto italiano, gel disinfettante per garantire la pulizia delle mani; gel presente, in mancanza di acqua e sapone, anche nella tratta francese. È stata inoltre aumentata la frequenza delle attività di sanificazione e pulizia, mentre i servizi di ristorazione a bordo sono stati sospesi per limitare le occasioni di contatto.



SNCF Voyages Italia ricorda che per recarsi in Francia occorre essere muniti di apposita autodichiarazione, disponibile sul sito del Ministero dell’Interno francese anche in versione digitale. Per quanto riguarda, invece, l’ingresso in Italia fino al 18 maggio sono autorizzati solo gli spostamenti legati a comprovate esigenze di lavoro, motivi di salute, assoluta urgenza o rientro al proprio domicilio. Il modulo di autocertificazione è disponibile sul sito del Ministero dell’Interno italiano.



Autoquarantena obbligatoria

I passeggeri in arrivo in Italia dovranno inoltre sottoporsi ad autoisolamento per 14 giorni, mentre invece coloro che entrano nel nostro Paese per motivi professionali sono esenti dall’autoisolamento, a condizione che il loro soggiorno non ecceda le 72 ore (eventualmente prolungabili di 48 ore).



Fino al 27 maggio, per viaggi fino al 24 giugno, sarà possibile effettuare gratuitamente il cambio o procedere con l’annullamento tramite i canali di acquisto online entro l’orario di partenza del treno indicato nel biglietto, oppure successivamente alla data di partenza del treno tramite la pagina SNCF.com dedicata.