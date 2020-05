British Airways: joint venture con Qatar per i voli dall'Australia

British e Qatar Airways si alleano per trasportare i passeggeri dall'Australia verso Europa e Gran Bretagna, tramite l'hub di Doha. L'antitrust australiana, secondo quanto riporta routesonline.com, ha dato l'ok a una vera e propria joint venture tra i due vettori che andrà oltre il semplice accordo di codesharing e che sarà già effettiva dal 29 maggio. Adelaide, Canberra, Melbourne e Perth gli scali coinvolti, non Sydney per ora, già abbondantemente coperta dalla sola BA.

L'accordo va ad affollare la concorrenza sulla tratta intercontinentale attraverso gli Emirati, visto che Emirates dal 21 maggio riprenderà il servizio Australia-Gran Bretagna via Dubai e Etihad si prepara a fare lo stesso, via Abu Dhabi. A. L.