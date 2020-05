Emirates chiude il bilancio in attivo per il 32esimo anno consecutivo

Riesce ad assorbire l’impatto dell’emergenza Covid il Gruppo Emirates e il bilancio relativo all’esercizio 2019-2020 si chiude in attivo per la 32esima volta con un risultato netto da 456 milioni di dollari.

Un risultato che avrebbe potuto essere più sostanzioso ma che risente per l’ultimo mese e mezzo dell’esercizio del progressivo blocco dei collegamenti.



“Ogni anno siamo messi alla prova rispetto alla nostra flessibilità e capacità – ha commentato il presidente e ceo Ahmed bin Saeed Al Maktoum -. Nell'affrontare le sfide immediate e nello sfruttare le opportunità che si sono presentate, le nostre decisioni sono sempre state guidate dall’obiettivo a lungo termine di creare un business redditizio, sostenibile e responsabile a Dubai”.



Per quanto riguarda il dato relativo solamente alla compagnia aerea di Dubai il risultato netto positivo ammonta a 288 milioni.