Air France scalda i motori per la ripresa anche sul mercato italiano. Il vettore francese ha organizzato un volo “spot” Roma-Parigi operato martedì 12 maggio, un altro è previsto dopo il 20, e via via verranno aumentate le frequenze nelle prossime settimane.

“Guardiamo soprattutto al mese di giugno. Se si allenteranno le misure di lockdown nei vari Paesi, contiamo di riprendere presto l'operatività, che in Italia coinvolgerà non solo la tratta Roma-Parigi, ma si aprirà a numerosi altri scali” fanno sapere fonti della compagnia.



Sarà venduto un numero ridotto di posti ma per i collegamenti verranno usati i consueti Airbus, a differenza di quanto scelto da Klm che ha già annunciato la ripresa di alcuni voli sull'Italia, ma sta utilizzando i velivoli più piccoli della controllata regionale Klm City Hopper.