Aeroporto di Parigi Orly, i vettori chiedono la riapertura il 26 giugno

Sono nove le compagnie aeree che chiedono la riapertura dell'aeroporto di Parigi Orly non oltre il 26 giugno.

Per il momento non vi sarebbero da parte del Governo indicazioni precise circa la data di ritorno all'operatività, scrive Tourhebdo. Anzi, l'Esecutivo preferirebbe attendere la fine di maggio prima di esprimersi sul calendario.



Ecco perché i presidenti di nove vettori che hanno la sede a Orly (Corsair, Level, Transavia, Air Caribbean, Air Corsica, Amelia, Chalair, Frenchbee, La Compagnie) hanno scritto una lettera aperta allo Stato, sottolineando la necessità di avere una data certa.



Secondo quanto riportato da Tourmag, il Ministro dei Trasporti francese, Jean-Baptiste Djebbari, non esclude la possibilità di riaprire Orly il 26 giugno, a patto che sussistano due condizioni: "La situazione sanitaria deve continuare a migliorare e dobbiamo armonizzare le misure sanitarie con i nostri vicini europei e mediterranei". O. D.