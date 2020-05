Riparte con 160 aerei il gruppo Lufthansa, che dal prossimo 1 giugno ricomincerà a servire una serie di destinazioni, comprese alcune mete ‘sun&sea’, grazie all’allentamento delle restrizioni e delle limitazioni di ingresso in diversi Paesi.

"Sentiamo un grande desiderio tra le persone di viaggiare di nuovo – dice Harry Hohmeister, membro del consiglio di amministrazione di Lufthansa AG -. Alberghi e ristoranti si stanno lentamente aprendo e in alcuni casi le visite ad amici e parenti sono nuovamente autorizzate. Con tutta la dovuta cautela, stiamo ora rendendo possibile recuperare ciò di cui i clienti hanno dovuto fare a meno per lungo tempo. Inutile dire che la sicurezza e la salute dei nostri ospiti e dipendenti hanno la massima priorità”.



A partire da giugno, numerose destinazioni come Maiorca, Sylt, Rostock e Creta saranno nuovamente accessibili con le compagnie aeree del Gruppo. Ulteriori dettagli del programma di volo di giugno saranno pubblicati nel corso di questa settimana.



Come si volerà

Durante l'intero viaggio, possono essere imposte restrizioni a causa delle norme igieniche e di sicurezza più rigorose che sono state adottate negli aeroporti: in questi tutti gli scali i tempi di attesa sono più lunghi ai punti di controllo di sicurezza dell'aeroporto.



Anche i servizi di ristorazione a bordo resteranno limitati fino a nuovo avviso. Permane inoltre l’obbligo di indossare a bordo le mascherine per tutta la durata del viaggio.