Thai in Italia, le ipotesi sul futuro. Cassa integrazione fino ad aprile 2021

di Adriano Lovera

Tira una brutta aria, ma ancora non ci sono ufficialità sulla sorte dei dipendenti lombardi di Thai Airways, dopo la notizia rimbalzata nei giorni scorsi della presunta volontà del vettore di chiudere gli uffici e lasciare a casa il personale.

Cassa integrazione

“Finora non ci sono procedure di licenziamento, che peraltro sono vietate dal decreto Cura Italia, per 5 mesi a partire dal 17 marzo - spiega Ivan Viglietti, segretario nazionale Uil Trasporti -. L'unico passo ufficiale è stata la richiesta di cassa integrazione straordinaria per i circa 35 dipendenti italiani, di cui 11 in Lombardia, già accordata alla compagnia fino al 30 aprile 2021. Le sigle sindacali hanno chiesto un incontro urgente con l'azienda, che deve ancora rispondere” spiega ancora Viglietti.



Operativo sospeso

A livello operativo, Thai fino al 24 ottobre ha sospeso i voli da Roma e Milano per Bangkok. Il Gruppo, secondo l'agenzia Reuters, per sopravvivere dovrebbe ricevere dal Governo di Bangkok (che già controlla la maggioranza) un maxi prestito da 1,6 miliardi di euro.