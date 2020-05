Air France-Klm: rosso da 1,8 miliardi nel primo trimestre

È di 1,8 miliardi di euro il risultato negativo del primo trimestre di Air France-Klm. Impatto pesante già nella prima trimestrale del gruppo transalpino, che sconta gli effetti del blocco progressivo dei voli già dalla fine di febbraio. A pesare sul risultato finale è stato anche l’acquisto anticipato di carburante per oltre mezzo miliardo, mentre il fatturato è diminuito di quasi un miliardo di euro.

Nella relazione Air France-Klm prova anche a tracciare la rotta per il futuro, pur nella cosapevolezza che le previsioni attuali possono subire modifiche in base all’evolversi della situazione dell’emergenza. Una prima ripresa si vedrà solamente nel terzo trimestre, quando il gruppo conta di riuscire a operare uno schedule che sarà comunque ridotto dell’80 per cento rispetto all’anno precedente.



I primi veri risultati si vedranno però solamente nel 2021, quando il management conta di riuscire progressivamente ad aumentare l’operativo fino all’80 per cento dell’andamento pre Covid.