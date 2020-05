Noleggiare a sostegno del trade: commissioni straordinarie per tutto il 2020

È valida per tutto il mese di maggio la campagna di partnership ideata da Noleggiare per sostenere il trade. La compagnia prevede, per tutto il 2020, il riconoscimento ai dettaglianti di una commissione straordinaria ed elevata rispetto agli standard di settore.

Alla marginalità maggiore per le agenzie di viaggi si unisce un’offerta plasmata sulle nuove abitudini e le regole sul distanziamento sociale. L’azienda, infatti, ha approntato misure di sicurezza speciali che vanno dai trattamenti di igienizzazione e sanificazione della flotta, a quella dei punti vendita, senza dimenticare lo staff e i clienti, per i quali Noleggiare ha previsto un kit di sicurezza.



Politica flessibile

È stata inoltre adottata una cancellation policy flessibile fino a 48 ore prima della partenza. Un sistema utile a rassicurare i viaggiatori, il cui potere di acquisto è contratto rispetto al passato e che, sempre di più, chiedono garanzie sugli acquisti.



Noleggiare ha inoltre messo a punto formule di noleggio ‘all inclusive’ comprensive di coperture che prevedono l’azzeramento della franchigia in caso di danno e furto e servizi accessori, oramai fondamentali, come il servizio di one way e il guidatore addizionale.