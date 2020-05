Alitalia, personale in cassa integrazione fino al 31 ottobre

Alla fine l’accordo è arrivato. Dopo giorni di riunione al Miniistero del Lavoro è stata sottoscritta l’intesa sulla CIGS per tutto il personale navigante di Alitalia SAI e Alitalia Cityliner per il periodo 24 marzo-31 ottobre.

Come comunica l’Anpac si è giunti all’obiettivo convergendo su due verbali di accordo “che mettono in sicurezza le retribuzioni dei piloti e degli assistenti di volo del Gruppo Alitalia per i prossimi mesi, che saranno durissimi per l’intero settore del trasporto aereo”.



Nel verbale l’azienda si impegna a programmare le giornate di CIGS in accordo alla normativa vigente e nel rispetto dei riposi contrattualmente previsti. “Un ringraziamento - conclude la nota Anpac - va al Ministero del Lavoro, che ha magistralmente gestito la difficile situazione mostrando assoluta imparzialità e volontà di trovare soluzioni a tutela del personale navigante di Alitalia”.