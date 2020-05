L’aeroporto di Genova riconferma gli investimenti sullo scalo

Utile netto pari a 383mila euro nel bilancio 2019 dell’aeroporto di Genova. L’assemblea dei soci ha evidenziato l’incremento del valore della produzione operativa, passato dai 30 milioni 808 mila euro del 2018 ai 32 milioni 756mila euro del 2019.

La scelta degli azionisti è stata quella di contenere l’utile rispetto all’anno precedente, quando il bilancio aveva registrato un attivo di un milione e 46mila euro, accantonando risorse che consentano di far fronte alle ricadute negative sul traffico aereo causate dal coronavirus.



“L’esercizio 2019 chiude un ciclo che ha visto la ripartenza dell’Aeroporto di Genova, che nel 2018 si è classificato primo per crescita in Italia e nel 2019 ha proseguito lo sviluppo del traffico superando per la prima volta nella sua storia quota un milione 500mila passeggeri. L’incremento del valore della produzione in misura doppia rispetto a quello dei costi testimonia anche i risultati raggiunti nel percorso di efficientamento intrapreso - commenta Paolo Emilio Signorini, presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, azionista di maggioranza della società -. L’emergenza Covid-19 ha causato una brusca frenata nel percorso di crescita intrapreso dal Cristoforo Colombo, ma siamo al lavoro per prepararci alla ripartenza non appena le condizioni lo renderanno possibile. Anche per questo abbiamo dato indicazioni affinché la società confermi il piano di investimenti che, con la realizzazione dell’ampliamento e l’ammodernamento dello scalo entro il 2022, consentirà di realizzare uno dei primi ‘Terminal sicuri’ a livello internazionale”.