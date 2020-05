Si potrebbe dire che la vera notizia sia che per l’occasione abbia ammesso di avere commesso un errore o, perlomeno, una valutazione errata. Stiamo parlando del finanziere e investitore americano Warren Buffett, salito più volte agli onori delle cronache per le sue operazioni discusse. Il multimiliardario nel tempo ha accumulato anche diversi interessi nel comparto travel e in particolare in quello che fino a poche settimane fa era considerato un settore dal potenziale ancora alto: il trasporto aereo.

L’epidemia del Covid-19 ha certamente stravolto completamente il mondo e la sua economia, senza comunque dimenticare l’aspetto più tragico, vale a dire il triste e lungo elenco di vittime da ogni parte del pianeta. I vettori, in questo contesto, non sono stati risparmiati, anzi. In questo momento si trovano ad affrontare la peggiore crisi della loro storia, con davanti ancora molte incognite su tempi e modi della ripresa.



Warren Buffett si era fortemente impegnato con gli investimenti negli aerei: United, Southwest, Delta e American nel tempo avevano beneficiato dei suoi investimenti, si stima un complesso di circa 8 miliardi. Poi quello che tutti abbiamo sotto gli occhi e Buffett ha optato per la fuga: tutte le azioni sono state vendute, ovviamente a un valore nettamente più basso rispetto all’originale. Un grosso errore di valutazione, ha ammesso. Meglio lasciare perdere. E tanti saluti.