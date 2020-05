easyJet: il 22 maggio il general meeting sull'affondo di Stelios

Si terrà il prossimo 22 maggio il general meeting degli azionisti di easyJet e l’evento sarà contrassegnato dall’annunciata mossa del fondatore della compagnia e attuale azionista di riferimento con il 34 per cento delle quote, Stelios Haij-Ioannou.

Come più volte anticipato, il magnate ha formalizzato la richiesta di voto per le dimissioni dei vertici della compagnia e ha esteso il provvedimento anche al chief financial officer Andrew Findlay e al direttore non esecutivo Andreas Bierwirth. I due manager si aggiungono così ai già annunciati Johan Lundgren e John Barton, rispettivamente ceo e presidente non esecutivo.



Il teroema di Stelios si basa sull’assunto che la strategia attualmente portata avanti in questa situazione di crisi generale possa portale la compagnia al rischio di un fallimento. In particolare ci sarebbe l’ordine in atto con Airbus per nuovi aerei considerati dal magnate inutili e quindi da cancellare in toto. Per ottenere quanto richiesto servirà la maggioranza dei votanti.