L’a.d. di Heathrow avverte: “Occorre uno standard comune negli aeroporti”

L'amministratore delegato dell'aeroporto di Heathrow, John Holland-Kaye, ha affermato che entro un mese sarà necessario adottare uno standard internazionale comune per le misure di sicurezza negli aeroporti per salvare la stagione estiva e salvaguardare l'occupazione.

Come riportato da Travelmole, Holland-Kaye ha invitato il Primo Ministro inglese, Boris Johnson, a "prendere l'iniziativa" nel concordare lo standard, avvertendo che il distanziamento sociale non funzionerà perché causerebbe una coda lunga un chilometro per ogni volo.



In una rubrica del Daily Telegraph, Holland-Kaye ha scritto: "Scordatevi la distanza sociale - non funzionerà in aereo o in qualsiasi altra forma di trasporto pubblico - e il problema non è l'aereo, è la mancanza di spazio nell'aeroporto. Solo un jumbo jet richiederebbe una coda lunga un chilometro".



Il distanziamento sociale

La distanza sociale “non funziona in nessuna forma di trasporto pubblico, figuriamoci nel comparto dell’aviazione”.



Il vincolo secondo Holland-Kaye non riguarderà tanto il numero di persone che è possibile imbarcare su un aereo, quanto il numero di persone che è possibile ospitare in sicurezza in aeroporto.

Occorre pertanto istituire un "pacchetto di misure" che sia "pratico, sanitariamente testato e che crei fiducia".



Holland-Kaye ha suggerito controlli sanitari all'ingresso del terminal, con i passeggeri che mostrano temperature fuori norma che ricevono ulteriori controlli per assicurarsi che possano volare.