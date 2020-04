Ryanair, le precisazioni sulla sentenza della Corte Ue

"La politica di visualizzazione dei prezzi di Ryanair è completamente trasparente e rispetta già le disposizioni della Cgue. La questione risale al 2010 e da allora la nostra modalità di visualizzazione dei prezzi è stata modificata”.

È questa la precisazione della compagnia aerea in merito alla sentenza della Corte di giustizia Ue in merito alla trasparenza dei prezzi dei biglietti aerei, sentenza con la quale era stato bocciato un ricorso nei confronti della sanzione dell’Antitrust italiana per pratica commerciale sleale per avere pubblicato prezzi incompleti in alcuni dati.



I fatti riguardavano all'epoca la mancata visualizzazione, sin dalla prima schermata, di voci quali Iva per i voli nazionali, oneri di web check in ed eventuali tariffe aggiuntive legate ai pagamenti con carta di credito