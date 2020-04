AirBaltic: primi collegamenti regolari dal 13 maggio

AirBaltic sta programmando il ripristino di collegamenti regolari a far data dal 13 maggio.

La compagnia, nelle prime settimane di riapertura, ha in progetto di volare da Riga verso 14 città europee, mentre da giugno verranno aggiunte gradualmente altre destinazioni e verranno riaperti i voli diretti da tallinn e Vilnius.

A fine estate la compagnia arriverà così a coprire 49 destinazioni, alle quali si aggiungeranno altre due mete previste per l’inverno. Chi acquisterà i biglietti entro il 30 aprile potrà beneficiare dell’opportunità di modificare la data del volo una volta senza costi aggiuntivi.



In dettaglio, dal 13 maggio la compagnia riprenderà a volare per Riga, Amsterdam, Stoccolma, Bruxelles, Parigi, Copenaghen, Francoforte, Amburgo, Helsinki, Londra, Monaco, Oslo, Tallinn, Vilnius e Mosca.

Da giugno invece verranno ripristinati anche i voli per Riga, Kiev, Berlino, Palanga, Vienna, Barcellona, Dublino, Düsseldorf, Reykjavik, Milano, Atene, Nizza, Madrid, Malaga, Lisbona e Split.

A seguire via via il ripristino anche di tutte le altre destinazioni in programmazione.