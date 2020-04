easyJet, Stelios chiede le dimissioni di presidente e a.d.

Stelios Haji-Ioannou torna alla carica e chiede la convocazione urgente dell’assemblea degli azionisti di easyJet per mettere ai voti l’istanza per le dimissioni di presidente e amministratore delegato della compagnia, John Barton e Johan Lundgren, e per cancellare in toto l’ordine per i nuovi aerei ad Airbus.

A pochi giorni dalle prime schermaglie da parte del magnate e fondatore della compagnia low cost arriva ora il passo ufficiale e lo scontro aperto con tutto il management, con Stelios che invita il resto degli azionisti a unirsi alla crociata che di fatto vuole il ridimensionamento se non il blocco dello sviluppo del vettore.



Immediate le reazioni di Barton che ha definito l’iniziativa destabilizzante e dannosa, anche se si considera fiducioso che il resto degli azionisti appoggi le attuali posizioni.