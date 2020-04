Nuovo a.d. per Aeroporti di Roma, il cda nomina Marco Troncone

Marco Troncone è il nuovo amministratore delegato di Aeroporti di Roma. La nomina è arrivata nel corso dell’ultimo consiglio di amministrazione della società che gestisce Fiumicino e Ciampino in seguito alle dimissioni di Ugo De Carolis.

Classe 1971, “negli ultimi 12 anni – informa la società in una nota -, ha contribuito in modo fondamentale al turnaround di Aeroporti di Roma, inizialmente come consigliere di amministrazione (2009-2011) e per i successivi 7 anni come cfo e direttore pianificazione strategica di Adr, ruoli nei quali ha curato gli aspetti industriali, regolatori e finanziari del sistema aeroportuale romano”.



Tra gli altri incarichi ricoperti, Troncone è amministratore delegato di Azzurra Aeroporti SpA e vice presidente di Aéroports de la Côte d'Azur, oltre che consigliere di amministrazione presso Aeroporto di Bologna SpA.