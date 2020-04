SkyUp Airlines, altri voli speciali dall’Italia

SkyUp Airlines continua il suo impegno per favorire i rimpatri. La compagnia aerea ha programmato nuovi voli speciali, anche da e verso l'Itali, per consentire agli ucraini e agli stranieri con permesso di soggiorno permanente o temporaneo in Ucraina di tornare a casa dall’estero.

A partire da oggi, il vettore opererà i seguenti collegamenti: Stoccolma, Napoli (28 aprile); Larnaca (30 aprile); Dusseldorf (1° maggio); Parigi, Lisbona, Zurigo (2 maggio); Francoforte, Milano, Taraz (4 maggio); Alicante, Oslo, Goa (6 maggio); Male, Colombo (7 maggio); Praga, Tel Aviv, Colombo (8 maggio); Delhi, Francoforte (10 maggio).



I voli dall'Italia

Per quanto riguarda i voli dall’Italia, il 28 aprile, il vettore opererà il Kyiv (KBP)-Napoli alle 15.30 e il Napoli-Kyiv (KBP) alle 18.10; il 4 maggio, il Kyiv (KBP)-Milan Malpensa decollerà alle 15 e il Milano Malpensa-Kyiv alle 18.10.



Le indicazioni per i passeggeri

Tutti i voli sono operati da e per l'aeroporto di Boryspil. Non sono previsti trasferimenti dall'aeroporto in Ucraina.



I passeggeri che desiderano utilizzare voli speciali per tornare in Ucraina dovranno firmare un documento di consenso per un autoisolamento o osservazione obbligatoria di 14 giorni in istituti specializzati.



I passeggeri che scelgono l'autoisolamento nelle proprie case, dovranno scaricare l'applicazione mobile Diy vdoma (Act at home) per un ulteriore monitoraggio della loro conformità alle condizioni di autoisolamento da parte degli enti statali autorizzati.



L'imbarco è possibile solo con un documento firmato. Durante il controllo in aeroporto, all'arrivo in Ucraina, le guardie di frontiera verificheranno l’installazione dell'applicazione mobile Act at Home per quei passeggeri che hanno scelto l'autoisolamento nelle loro case.