Vettori in cerca di una nuova identità sul prossimo numero di TTG Magazine

Sarà un settore tutto da riscrivere quello del trasporto aereo. Come già successo dopo l’11 Settembre, le compagnie dovranno rivedere i propri piani, mettere a punto strategie, reinventarsi anche, per riuscire a combattere con successo la battaglia più difficile che il comparto abbia mai dovuto affrontare.

Nel servizio di apertura del prossimo numero di TTG Magazine, in distribuzione e online a partire da lunedì 27 febbraio, verranno prese in esame le prospettive e tutte le sfide che i vettori si troveranno ad affrontare al termine di un'emergenza che ha messo in ginocchio grandi e piccole realtà. Le compagnie arriveranno alla ripresa, infatti, con casse ormai vuote e flotte ampiamente ridimensionate: eppure dovranno farsi trovare pronte a rimettere in moto una macchina indispensabile per l’economia mondiale.



Senza dimenticare che la pandemia da Covid-19, almeno fino a quando non sarà completamente debellata grazie a un vaccino, imporrà misure straordinarie a bordo degli aerei. Con costi aggiuntivi e conseguenze sul business ancora tutte da definire.