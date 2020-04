Distanza di 1 metro e seggiolini alternati: le regole di Alitalia

In questi giorni, Alitalia sta comunicando ai clienti le regole per il corretto svolgimento delle operazioni di volo e di imbarco alla luce dell’emergenza Coronavirus. La compagnia, nel documento (consultabile anche a questo link) precisa che la distanza di 1 metro tra i passeggeri viene garantita lasciando libero il posto vicino al viaggiatore. Questo accade, precisa il vettore, per i voli in arrivo in Italia, mentre per le altre mete la capacità viene semplicemente ridotta.

Solo nel caso in cui si viaggi in famiglia si potrà chiedere di volare con i parenti accanto; ma questo sarà garantito solo in caso di minori.



Inoltre, viene fatto obbligo di indossare la mascherina.