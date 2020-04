SkyUp Arlines, oltre 100 voli speciali per i rimpatri

Oltre 100 voli speciali operati in 9 giorni su 30 Paesi. Così SkyUp Airlines ha garantito il rientro in patria dei cittadini ucraini e non solo durante l’emergenza coronavirus.

Dal 19 marzo al 27 marzo 2020, la compagnia aerea ha trasportato circa 20,8 mila passeggeri: di questi, oltre 18,5mila sono quelli che sono tornati in Ucraina; oltre 2mila sono rientrati invece nei Paesi dall’Ucraina.



Il vettore ha operato principalmente voli verso paesi europei (Polonia, Austria, Repubblica Ceca, Italia, Spagna, Francia, Regno Unito, Lituania, Germania, Svizzera, Croazia, Estonia), ma ha anche effettuato voli speciali per il Medio Oriente, i Paesi del Caucaso e Kazakistan, India, Sri Lanka e Maldive.