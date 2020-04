Alitalia si prepara a tornare a decollare dagli aeroporti di Olbia e di Alghero verso Milano e Roma. Data prevista di ripartenza il 12 maggio. Quel che è certo è che le regole da seguire saranno diverse, a cominciare dal rispetto della distanza interpersonale.

Come riportato da Galluraoggi, la compagnia, incaricata di garantire la continuità territoriale dalla Sardegna, sottolinea come in aeroporto potrà essere misurata la temperatura corporea prima della partenza e in presenza di un valore superiore a quello stabilito dalla normativa (solitamente 37,5) potrà esserti vietata la partenza o richiesta una specifica certificazione medica. La misurazione della temperatura è prevista anche sullo scalo di destinazione finale e potrà avvenire tramite termoscanner.



Consigliato poi il web check-o la registrazione presso i chioschi del fast check-in in aeroporto. Durante tutte le operazioni effettuate in aeroporto è necessario mantenere sempre la distanza di sicurezza di almeno un metro.



Misure di sicurezza

Le aree aeroportuali verranno sanificate e igienizzate anche più volte al giorno e, ove possibile, sarà effettuato imbarco con il jet-bridge. In caso di utilizzo della navetta, ci sarà un limite massimo di passeggeri.



Mascherine sempre obbligatorie, sia prima sia durante il volo, che avrà una capacità massima ridotta.