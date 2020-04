I vettori aerei latinoamericani chedono il sostegno statale

Le compagnie aeree dell'America Latina si trovano in una situazione di grande difficoltà a causa della crisi per il coronavirus, ragion per cui il direttivo dell'Associazione dei trasporti aerei dell'America Latina e dei Caraibi ha invocato il sostegno da parte dei vari governi della regione.

“È una situazione senza precedenti e abbiamo bisogno del sostegno finanziario degli Stati. Non stiamo parlando di prestiti a costo zero, ma a tassi di mercato " ha dichiarato il direttore esecutivo di Alta, Luis Felipe de Oliveira in un'intervista a El País riportata da Reportur. “La situazione è critica; ogni giorno che passa ci sono cambiamenti in peggio. Due settimane fa abbiamo calcolato perdite per le compagnie aeree nella regione pari a 15 miliardi di dollari e oggi siamo già a 18 miliardi. Ogni giorno che passa con il trasporto aereo bloccato diventa un giorno in più senza entrate”.



Secondo Oliveira, le compagnie aeree avrbbero al massimo quattro mesi per sopravvivere con i propri fondi. "Le compagnie aeree dell'America Latina possono resistere, in media, altri quattro mesi".



Se la situazione dovesse protrarsi nel tempo, si assisterà al fallimento delle compagnie più piccole, mentre le grandi "torneranno con meno aerei, meno voli: nessuna compagnia aerea può affermare che supererà intatta la crisi". I governi “devono capire che sostenere l'aviazione in questo momento critico genererà significativi ritorni del Pil e dell'occupazione".