Si terrà il prossimo 3 luglio il debutto di Volotea sull’aeroporto di Bologna, con un nuovo collegamento che avvicinerà la città emiliana alla Sardegna. Il vettore ha infatti deciso di aprire una rotta da Bologna verso Olbia, che sarà operata tutti i giorni per un totale di 31.200 posti in vendita e 200 voli.

“Siamo orgogliosi di lanciare una nuova rotta in questo momento così delicato per l’intero settore turistico - dice Valeria Rebasti, commercial country manager Italy & Southeastern Europe di Volotea -. La pandemia Covid-19, infatti, sta mettendo a dura prova non solo il settore aereo, ma anche gli equilibri economici internazionali. La partenza del nuovo volo sarà ovviamente soggetta all’approvazione delle autorità competenti, ma siamo fiduciosi che, nei prossimi mesi, la situazione possa volgere al meglio e, con questo annuncio, vogliamo dare un messaggio positivo all’intero comparto turistico. Siamo fiduciosi, inoltre, che l’avvio di questo nuovo collegamento rappresenti solo l’inizio di una lunga e proficua collaborazione tra Volotea e lo scalo di Bologna”.



La rotta è già prenotabile da oggi.