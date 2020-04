Europcar: iniezione di 36 milioni di euro garantiti dallo Stato spagnolo

Trentasei milioni di euro: a tanto ammonta il finanziamento, garantito al 70% dallo Stato spagnolo, ottenuto da Europcar Mobility Group per le due controllate operative in Spagna, Europcar e Goldcar. Questa linea di finanziamento, con una scadenza a 3 anni, è destinata a incrementare la liquidità del Gruppo consentendo così di soddisfare le necessità di finanziamento e le esigenze aziendali dovute agli impatti della pandemia Covid-19.

Ora il Gruppo sta portando avanti trattative con alcune banche finanziatrici per ottenere ulteriori fondo garantiti dallo Stato francese attraverso la Bpi; azioni analoghe sono state intraprese, attraverso le filiali estere, per i Paesi nei quali sono state predisposte misure di sostegno.



Continua, nel frattempo, il piano di riduzione dei costi e dei volumi della flotta, così come la rinegoziazione di alcuni contratti e le misure temporanee di riduzione del lavoro dei dipendenti.