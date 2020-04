Alitalia e Farnesina: ecco i prossimi voli di rimpatrio

Proseguiranno domani, venerdì 17 aprile, con un collegamento Madrid-Roma effettuato con un Embraer 190, i voli speciali di rimpatrio di Alitalia in coordinamento con l’Unità di Crisi della Farnesina.

Nella giornata successiva la compagnia trasporterà poi da Maputo alla Capitale i dipendenti di una società petrolifera, mentre domenica 19 decollerà da Algeri alla volta di Roma un altro B777-200er per il rimpatrio di altri connazionali. Infine martedì 21 sarà la volta del volo Bangalore verso Fiumicino.



“Parallelamente ai collegamenti speciali per il rientro di centinaia di italiani dall’estero – informa la compagnia in una nota -, Alitalia ha predisposto ulteriori voli cargo dalla Cina per importare nel nostro Paese milioni di mascherine protettive e altre forniture medicali. In considerazione della forte richiesta di collegamenti per trasportare il materiale in Italia, fino al 4 maggio la compagnia opererà un volo cargo al giorno su Shanghai alternando aerei Boeing 777, che possiedono la maggiore capacità di carico della flotta, e Airbus 330-200”.