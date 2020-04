O'Leary, Ryanair: “Una follia pensare di volare con l'aereo mezzo vuoto”

di Adriano Lovera

Michael O'Leary non ha intenzione di volare a mezzo servizio. Ripreso dalla Reuters, il ceo di Ryanair ha definito "folle" la proposta di Wizz Air, pronta a organizzare i propri voli riempiendo gli aerei solo per due terzi, senza vendere le file mediane.

Un modo per rispettare il "distanziamento sociale" raccomandato dalla Iata come condizione per ripartire. "Non è profittevole ed è inutile" ha spiegato O'Leary. "Le persone arrivano in aeroporto in treno, si affollano ai check-in e sul volo, anche con il posto di mezzo vuoto, non ci saranno mai due metri tra i passeggeri. L'unica strada sensata è quella avanzata in Asia, dove alcuni voli domestici stanno ripartendo con l'obbligo di mascherina e di misurazione della temperatura".