La Iata investe in formazione, corsi online gratuiti per 5mila addetti

Anche la Iata si attiva a supporto dei lavoratori del settore dell’aviazione offrendo l’accesso gratuito ai suoi corsi di formazione online per un massimo di 5mila addetti.

“Un piccolo contributo - commenta Stéphanie Siouffi, direttore della formazione Iata - per sostenere la ripresa del settore fornendo gli strumenti utili per prepararsi alla ripartenza futura”.



Sei le tematiche affrontate dai corsi: il diritto e le leggi del settore, la geografia delle destinazioni, la gestione contabile e finanziaria delle agenzie di viaggi, la politica delle fee per i dettaglianti, la geografia nella pianificazione dei viaggi e la distribuzione e vendita al dettaglio nelle compagnie aeree.

Le domande di iscrizione ai corsi dovranno pervenire entro il 27 aprile e e i positi disponibili sono appunto 5mila, assegnati in base alla data di presentazione della domanda.