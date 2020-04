di Lino Vuotto

Stop alle previsioni. Ryanair alza bandiera bianca e, nel consueto aggiornamento settimanale sul pugno di voli ancora in vita nello schedule della compagnia, cede alla realtà dei fatti e mette nero su bianco che “allo stato attuale non sappiamo quanto è destinata a durare la situazione di emergenza”.

E si tratta della seconda resa da parte della compagnia negli ultimi giorni. Il vettore, che ha messo a terra la quasi totalità dei propri aerei, rimanendo comunque a disposizione dei Governi per eventuali voli di rimpatrio o comunque umanitari, ha infatti scelto di mettere in stand by la questione dei rimborsi.



Le mail ai clienti

Nelle ultime comunicazioni inviate ai clienti, infatti, la compagnia ha specificato che per ottenere i rimborsi pecuniari sarà necessario attendere fino alla fine della situazione attuale, mentre eventuali voucher o cambio di prenotazione rimangono attivi. Secondo quanto riportato da Simpleflying ci sarebbe anche una motivazione di ordine pratico dietro a questa decisione improvvisa: allo stato attuale non ci sarebbe personale disponibile per processare questo tipo di pratica per cui Ryanair si trova impossibilitata e procedere ai rimborsi.



Dunque per la low cost tutto rimandato a tempo indeterminato, a quando cioè dal mercato arriveranno i primi segnali di ripresa e si potrà ragionevolmente iniziare a riattivare la macchina.