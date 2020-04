Un altro nome importante dell’industria dei viaggi potrebbe aggiungersi all’elenco delle aziende in prospettiva di nazionalizzazione. Si tratta Air France-Klm. Secondo quanto riporta la testata spagnola hosteltur.com, a seguito delle ricadute dell’emergenza covid-19, che hanno portato il gruppo franco-olandese a registrare un crollo del 50,6% del traffico passeggeri nel mese di marzo e a stimare un 90% per aprile e maggio, lo Stato francese si sarebbe fatto avanti, proponendo una temporanea nazionalizzazione della compagnia.



La proposta di Le Maire

Il ministro francese dell’Economia e delle Finanze, Bruno Le Maire, ha affermato ieri che Air France riceverà “un sostegno massiccio” dallo Stato. L’obiettivo è garantire la sopravvivenza della società che, ha spiegato il ministro, a causa della quasi totale interruzione della sua attività, sta perdendo “migliaia milioni di euro al mese”.

Situazione difficile

Attualmente, infatti, l’operatività del gruppo è limitata al 5% e in una nota Air France-Klm ha dichiarato di non essere in grado di fare previsioni oltre il mese di maggio a causa “dell'alto livello di incertezza sulla durata della crisi”.