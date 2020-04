È di 2,5 miliardi di dollari l’offerta presentata dalla società privata malese Golden Skies Venture per rilevare la compagnia aerea di bandiera del Paese, Malaysia Airlines.

Secondo quanto riportato da Reuters GSV ha presentato l’offerta un mese fa e ha già ottenuto impegni finanziari da parte delle banche; è inoltre in trattativa con società di private equity per poter ricevere ulteriori finanziamenti.



In caso di esito positivo la società prevede di raggiungere il break even nel giro di tre anni e intanto garantisce l’assorbimento della maggior parte del debito corrente del vettore: “Stiamo dicendo – sostiene il deputy chief executive, Ravindran Devagunam – che non licenzieremo i 13mila dipendenti e non taglieremo rami d’azienda”.



Come scrive travelmole.com a rimanere cauto sull’offerta è, però, l’unico azionista di Malaysia Airlines, il fondo sorano Kazanah, in quanto afferma che Gsv non ha ancora dimostrato un modo incontrovertibile di poter garantire il finanziamento necessario per acquisire la compagnia aerea.