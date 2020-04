Iata e le conseguenze dello stop: milioni di posti di lavoro a rischio

L’ipotesi si basa sull’idea che lo stop duri 3 mesi. Se la stima è pessimistica o meno lo dirà solo il tempo. Ma il mondo del trasporto aereo è sicuramente uno dei più colpiti dal blocco degli spostamenti. E i posti di lavoro a rischio sono ben 25 milioni.

La prospettiva, come sottolinea ilsole24ore.com, si basa sull’idea che le restrizioni più severe ai viaggi si prolunghino per 3 mesi. A livello mondiale, il calo dei voli è del 70%, a livello europeo di ben il 90%.



In questo trimestre, sempre stando ai calcoli della Iata, le compagnie aeree perderanno 39 miliardi di dollari; una cifra non indifferente, se si considera che la stima fatta prima della pandemia per i profitti nel 2020 era di 29,3 miliardi di dollari.