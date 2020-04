Jet2: nessuno volo o viaggio fino a metà giugno

Stop a tutti i voli di Jet2.com e a tutti i viaggi della controllata Jet2Holidays fino alla metà di giugno. Si allunga il periodo di fermo del vettore britannico dopo che il Foreign & Commonwealth Office nel weekend ha deciso di estendere il travel ban per i viaggi non essenziali a tempo indeterminato.

La compagnia in una nota ha spiegato che verranno contattati direttamente tutti i passeggeri coinvolti dal provvedimento e a loro verrà offerta in prima istanza la possibilità di riprogrammare il proprio viaggio. Discorso diverso per chi invece aveva prenotato tramite ota: in questo caso i clienti dovranno mettersi in contatto direttamente con l’agenzia online.