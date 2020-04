Singapore Changi chiude il Terminal 2: contenimento costi e restyling in 18 mesi

Diciotto mesi di chiusura. Uno degli aeroporti più amati e apprezzato al mondo, pluripremiato dai passeggeri per i suoi servizi, risponde all’emergenza che sta limitando ai minimi storici il suo traffico e sceglie di sospender le attività in uno dei suoi 4 Terminal, il 2, per un anno e mezzo. Consentendo così di diminuire i costi.

Le compagnie aeree che operano sulla struttura, quando ci sarà la ripresa, verranno trasferite sugli altri terminal. Inoltre grazie a questa operazione verranno accelerati i lavori di ristrutturazione, consentendo così allo scalo di ripresentarsi al mercato con un rinnovato splendore al termine dell’emergenza e mantenere il suo status di eccellenza.