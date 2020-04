Etihad, voli speciali per il rimpatrio dei cittadini stranieri

Continua il programma di voli speciali con cui Etihad Airways sta consentendo ai cittadini di altre nazioni, a cui non è permesso lasciare gli Emirati Arabi Uniti a causa delle attuali restrizioni legate alla pandemia in corso, di far ritorno nei rispettivi Paesi d’origine.

In alcuni casi Etihad ha rimpatriato cittadini emiratini bloccati all’estero, trasportando prodotti freschi nei viaggi di rientro ad Abu Dhabi. La compagnia sostiene infatti il ‘Uae Food Securuty Program’, utilizzando la capacità di carico degli aerei passeggeri per il trasporto di merci.



Il vettore opera un servizio regolare da Seoul Incheon per Melburne, Singapore, Manila, Bangkok, Jakarta e Amsterdam. Queste destinazioni sono soggette ad approvazioni governative e, una volta approvati i voli, sarà possibile prenotarli sul sito del vettore, sull’app per mobile, oppure contattando il Contact Center o le agenzie di viaggi.