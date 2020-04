Brussels, stop ai voli fino al 15 maggio

Brussels Airlines ha esteso di altre quattro settimane lo stop ai voli, che proseguirà almeno fino al 15 maggio rispetto al 19 aprile comunicato in precedenza. La società ha anche annunciato una politica di riprotezione piuttosto flessibile, in linea con le ultime indicazioni Iata che suggeriscono ai vettori questa strada al posto del rimborso del denaro relativo ai voli cancellati.

I clienti di Brussels hanno tempo fino al 31 agosto per riprenotare i voli, che potranno essere goduti fino al 30 aprile 2021. È ammesso anche il cambio di destinazione e viene offerto uno sconto di 50 euro per passeggero al momento del cambio.



La compagnia invita i clienti a non contattare l'agenzia viaggi o il proprio customer service prima che sia vicina la data della partenza originaria. A.L.